Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 21:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör tutuklandı
Muğla'da şüphe üzerine durdurulan 3 araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 7 organizatör tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Köyceğiz ilçesinin Ekincik Mahallesi Kargacık mevkiinde huzur uygulaması yapıldı.
Şüphe üzerine 1 otomobil, 1 kamyonet ve 1 çekici durduruldu. Yemen ve Kongo uyruklu 14 kaçak göçmen ile 7 organizatör yakalandı.
Aramalarda 2 lastik bot, 2 deniz motoru, 200 litre benzin, 2 şişirme pompası ve 2 mekanik yakıt ikmal pompası ele geçirildi.
Organizatörler tutuklandı
Göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 7 organizatör gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen organizatörler Sedat Ülgen, Özcan Aytaç, Kadir Koraş, Soner Rutbil, Hüseyin Özmen, Kubilay Korkmaz ve Ahmet Yağcı tutuklandı.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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