Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Köyceğiz ilçesinin Ekincik Mahallesi Kargacık mevkiinde huzur uygulaması yapıldı.

Şüphe üzerine 1 otomobil, 1 kamyonet ve 1 çekici durduruldu. Yemen ve Kongo uyruklu 14 kaçak göçmen ile 7 organizatör yakalandı.

Aramalarda 2 lastik bot, 2 deniz motoru, 200 litre benzin, 2 şişirme pompası ve 2 mekanik yakıt ikmal pompası ele geçirildi.

Organizatörler tutuklandı

Göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 7 organizatör gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen organizatörler Sedat Ülgen, Özcan Aytaç, Kadir Koraş, Soner Rutbil, Hüseyin Özmen, Kubilay Korkmaz ve Ahmet Yağcı tutuklandı.