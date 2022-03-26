Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Telefon dolandırıcılarına 127 cumhuriyet altını kaptırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'da telefonla arayan dolandırıcılara 127 cumhuriyet altını verip hesaplarına 87 bin 500 bin lira gönderen kişi jandarmaya başvurdu.
Geyve'nin Doğantepe Mahallesi'nde yaşayan Zeki Kaya'yı 22 Mart'ta telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıp operasyon için altın ve para istedi.
88 yaşındaki Kaya, evine gelen zanlılara 127 cumhuriyet altını verip banka hesaplarına da 87 bin 500 lira gönderdi.
Kendisiyle irtibata geçen kişilerle bir daha görüşemeyince dolandırıldığını anlayan Kaya, Jandarma'ya giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Sakarya
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