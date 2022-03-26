Geyve'nin Doğantepe Mahallesi'nde yaşayan Zeki Kaya'yı 22 Mart'ta telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıp operasyon için altın ve para istedi.

88 yaşındaki Kaya, evine gelen zanlılara 127 cumhuriyet altını verip banka hesaplarına da 87 bin 500 lira gönderdi.

Kendisiyle irtibata geçen kişilerle bir daha görüşemeyince dolandırıldığını anlayan Kaya, Jandarma'ya giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.