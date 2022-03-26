Saray Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki 8 aracın üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden UMKE, AFAD, Arama Kurtarma Derneği ve Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kar altında kalanların olup olmadığını tespit etmek amacıyla inceleme yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yığını altında kimsenin olmadığının belirlenmesinin ardından caddedeki karları temizledi.

Kar altında kalan araçlardan 3'ünde hasar olduğu tespit edildi. Araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.