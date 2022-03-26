Avcılar’da belediye otobüsü, yolcu almak için durağa yanaşmak istedi. Ancak arkadaki otomobilin sürücüsü selektör yaptı, yol istedi. İddiaya göre İETT şoförü yol vermedi.

Taş ve sopalarla saldırdılar

Bu duruma sinirlenen otomobildeki iki kişi, araçtan indi, taş ve sopalarla otobüse saldırdı.

Sürücü saldırıdan korunmak için aracın camını kapattı, otobüsü polis merkezine doğru sürdü.

Saldırganlar ise otobüsü takip etti. Kilometrelerce devam eden takip, polis merkezinde son buldu.

"Karakola kadar beni takip ettiler"

Olay anını anlatan şoför, "Geldiler, bana camı aç dediler. Ben camı açmadım. Açmayınca taş ve sopalarla araca vurmaya başladılar. Küfür ve hakaret ettiler. Yolculara da küfür ettiler. Ben aradan sıyrılıp kaçtım. Karakola kadar beni takip ettiler" dedi.

Saldırganlar gözaltına alındı

Karakolun önüne gelince saldırganlar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşananlar ise otobüsteki yolcular tarafından anbean cep telefonu kamerası ile kaydedildi.