Taş ve sopalarla İETT otobüsüne saldırı anı kamerada
İstanbul Avcılar'da iki kişi, önünü kestikleri İETT otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı. Şoför, saldırıdan otobüsü polis merkezine sürerek kurtuldu. Saldırganlar ise gözaltına alındı.
Avcılar’da belediye otobüsü, yolcu almak için durağa yanaşmak istedi. Ancak arkadaki otomobilin sürücüsü selektör yaptı, yol istedi. İddiaya göre İETT şoförü yol vermedi.
Taş ve sopalarla saldırdılar
Bu duruma sinirlenen otomobildeki iki kişi, araçtan indi, taş ve sopalarla otobüse saldırdı.
Sürücü saldırıdan korunmak için aracın camını kapattı, otobüsü polis merkezine doğru sürdü.
Saldırganlar ise otobüsü takip etti. Kilometrelerce devam eden takip, polis merkezinde son buldu.
"Karakola kadar beni takip ettiler"
Olay anını anlatan şoför, "Geldiler, bana camı aç dediler. Ben camı açmadım. Açmayınca taş ve sopalarla araca vurmaya başladılar. Küfür ve hakaret ettiler. Yolculara da küfür ettiler. Ben aradan sıyrılıp kaçtım. Karakola kadar beni takip ettiler" dedi.
Saldırganlar gözaltına alındı
Karakolun önüne gelince saldırganlar, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaşananlar ise otobüsteki yolcular tarafından anbean cep telefonu kamerası ile kaydedildi.