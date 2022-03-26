Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 05:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğal gaz kutusunda çıkan yangın paniğe neden oldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de bir evin önündeki doğal gaz kutusunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, eve sıçramadan söndürüldü.
Ümraniye Huzur Mahallesi'ni gece yarısı ağır bir koku kapladı. Çok geçmeden kokunun kaynağı anlaşıldı.
İGDAŞ'a ait doğalgaz bağlantı noktasında sızıntı yaşandığı ortaya çıktı. Kontrolsüz şekilde sokağa salınan gaz bir süre sonra tutuştu.
Doğalgaz kutusundan yükselen alevler çevrede paniğe sebep oldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İtfaiyenin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü. Ardından İGDAŞ görevlileri, kutuya gaz akışını kesti.
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