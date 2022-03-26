Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 9, Çatak'ta 3, Gevaş’ta 4, Gürpınar 25, İpekyolu’nda 1 ve Muradiye ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde 3 köy ve 4 mezra, Şemdinli'de 7 köy ve 33 mezra ile Yüksekova ilçesinde 1 köy ve 1 mezra olmak üzere 49 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını açıkladı.

Yolların yeniden açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Muş

Kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl özel idaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açmak için seferber oldu.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür; 32 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığını ve ekiplerin yol açma çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kastamonu

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor.

İlçelerden Şenpazar, Çatalzeytin ve Ağlı'da birer, Azdavay'da 7, Devrekani ve Bozkurt'ta 5'er, Doğanyurt'ta 3, İnebolu'da 4, Küre'de 10 olmak üzere 37 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 20 yerleşim yeri yolunun kapandığını, söz konusu yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.