Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 09:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor. Bir PKK mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muğla, Batman, Gaziantep ve Hatay emniyet müdürlüklerince yürütülen ikna çalışması sonucu bir PKK mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 2011'de terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 19'a yükseldi.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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