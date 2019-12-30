Türkiye
Kayseri'de 12 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendi30 Aralık 2019 Pazartesi 05:43 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 05:46
Kayseri'de yedikleri yemekten zehirlenen 12 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Organize Sanayi Bölgesi 18. caddede faaliyet gösteren iplik fabrikasında çalışan 12 işçi, akşam yemeğinden bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşadı.
Hastaneye kaldırılan işçilerin yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri tespit edildi.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber