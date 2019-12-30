HSK, koruyucu ve önleyici kararlar için özel mahkemeler belirledi30 Aralık 2019 Pazartesi 03:33 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 03:37
Hakimler Savcılar Kurulu, önleyici ve korucuyu tedbir kararlarını verecek ihtisas mahkemeleri belirledi. Böylece tedbir kararlarının daha hızlı çıkması sağlanacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile içi ve kadına yönelik şiddette koruyucu ve önleyici tedbir kararları arttı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti.
“Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında verilen tedbir kararlarının hızlı alınması için özel mahkemeler belirlendi.
Karara göre, 20'den az aile mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı aile mahkemesi tedbir kararını verecek.
20'den fazla aile mahkemesi bulunan yerlerde ise 1 ve 2 numaralı aile mahkemeleri koruyucu ve önleyici tedbir kararı vermekte görevli olacak.
Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde karar, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilecek.
Birden fazla asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerlerde ise 2 numaralı asliye hukuk mahkemesi karar verecek.
Böylece tedbir kararlarının daha hızlı çıkması sağlanacak.
Kaynak: TRT Haber