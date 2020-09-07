Haber Giriş: Kaynak: AA
Kavga ederek sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde kavga ederek yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza yazıldı.
Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyünde Ş.A. ile K.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Birbirlerini darbeden 2 kişi arasındaki kavga, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Jandarma ekipleri, Ş.A. ile K.G'ye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.
Etiketler: sosyal mesafe koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 10:36
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