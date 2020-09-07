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Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Karadeniz Bölgesi'nde çalışan tarım işçilerinin içinde bulunduğu minibüs, Bingöl-Erzurum karayolunun 36. kilometresindeki Soğukçeşme mevkisinde devrildi.
Kazada araçta bulunan 11 işçi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: minibüs devrildi bingöl devlet hastanesi BingölSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 10:37
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