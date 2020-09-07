Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi’nde devriye görevini gerçekleştirdikleri esnada seyir halinde bulunan 34 plakalı otomobilin durumundan şüphelenerek dur ihtarında bulundu.

Dur ikazına uymayarak kaçan araç, bir sokakta direğe çarpmış ve terk edilmiş halde bulundu.

Araçta yapılan detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 2 koli içerisinde 109 paket halinde toplam 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.