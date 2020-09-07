Haber Giriş: Kaynak: DHA
Otomobilin farıyla bahçeyi aydınlatıp kına gecesi yaptılar
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan yasakları önemsemeyen kişiler, sitenin arka bahçesindeki ışıkları kapatarak kına gecesi yaptı. Otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan kına gecesi kameraya yansıdı.
Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla düğünlere 1 saatlik sınırlama getirilirken, konvoylar, kına gecesi, sünnet düğünü ve nişan töreni gibi birçok etkinlik de yasaklandı.
Yasağa ve salgının bulaş riskine rağmen bir grup, cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesinde bulunan sitenin arka bahçesinde kına gecesi düzenledi.
Işıkların kapatılarak, otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan, davul ve zurna eşliğinde halay çekilen kına gecesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs kona gecesi Diyarbakır covid-19Son Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 10:37
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