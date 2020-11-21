İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulamalarını yapıyor.

HES kodu olmayanların kente girişlerine müsaade edilmiyor.

Polis ekipleri, İstanbul yolunda yaptığı denetimde 2 yolcu otobüsünde, karantinada olması gereken 3 kişiyi tespit etti.3 bin 150'şer lira ceza verilen 3 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.