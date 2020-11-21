Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesinde meydana geldi. Sokakta ileri doğru gidip geri manevra yapan bir minibüs, telefonla konuşan genç bir adama çarptı.

Adam, çarpmanın etkisiyle yere düştü ancak saniyeler içinde yeniden ayağa kalktı.

Çarpan minibüs sürücüsü ise ne olduğunu fark edemeden durdu.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.