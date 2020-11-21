Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Minibüsün çarptığı genç saniyeler içinde ayaklandı
Bursa'da telefonla konuşan genç adama, geri manevra yapan minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve yara almayan genç yeniden ayağa kalktı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesinde meydana geldi. Sokakta ileri doğru gidip geri manevra yapan bir minibüs, telefonla konuşan genç bir adama çarptı.
Adam, çarpmanın etkisiyle yere düştü ancak saniyeler içinde yeniden ayağa kalktı.
Çarpan minibüs sürücüsü ise ne olduğunu fark edemeden durdu.
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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