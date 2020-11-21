Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'ya mevsimin ilk karı düştü
[Fotoğraf: AA]
Sonbaharın son günlerinde kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Ağrı'ya da mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı bembeyaz yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Araçların üstünün karla kaplandığı kentte yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Beyaz örtüyle kaplanan ağaç ve bitkiler güzel manzaralar oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da kar, Erzurum'da karla karışık yağmur
Ardahan'da gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Beyaza bürünen kentte sürücüler, karla kaplanan araçlarını temizledi.
Erzurum'da da karla karla karışık yağmur etkili oluyor.
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