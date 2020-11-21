Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen 2 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde 54 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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