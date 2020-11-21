Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 07:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şişli'de iş merkezinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Şişli'de bir iş merkezinin en üst katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Şişli’de bulunan bir iş merkezinin çatı katındaki restoranda yangın çıktı. Olay, sabah saat 7.30 sıralarında Şişli’de meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çatı katı yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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