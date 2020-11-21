Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da 3,8 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saat 06.23'te 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,43 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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