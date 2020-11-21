Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 05:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır devrilerek yan yattı. Aracın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı.
Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Köprüsü istikametinde seyreden Güngör Yüksel kontrolündeki tır devrildi.
Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınarak otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Yüksel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Trafik akışı tek şeride düşürülen yol, itfaiye ve ambulans araçlarının olay yerinden ayrılmasının ardından kademeli olarak açıldı.
Yol kenarına devrilen tırın kaldırılması çalışmaları devam ediyor.
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