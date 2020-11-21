Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 02:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da 13 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince 13 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Esenyurt Örnek Mahallesi'ndeki tespit edilen adrese gelen ekipler, açılmayan kapıyı "koçbaşı" ile kırarak içeri girdi.
Belirlenen adreslerde arama yapan güvenlik güçleri, örgüte ait doküman çok sayıda ele geçirirken 18 kişiyi gözaltına aldı.
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