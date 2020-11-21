TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde İstanbul istikametine ilerleyen Muhammet Sezer idaresindeki minibüs refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Kazada, Muahmmet Sezer, Gülseven Sezer, Ali Osman Kaplan, Ali Sezer, Sümeyye Cengiz, Ömer Asaf Cengiz ve Saliha Cengiz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasınsa araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Minibüs içerisinde eşyaların altında kalan 6 yaşındaki Ömer Asaf Cengiz ile 5 yaşındaki Sümeyye Cengiz ise kurtarma çalışmaları sırasında ağlamaya başlayınca fark edilerek araçtan çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.