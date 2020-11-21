Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden İstanbul'a uyarı: Sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere 6 ilde aralıklı sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklıklar da mevsim normalleri civarında olacak.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji
Son Haberler
- 11:24
- 11:26
- 11:21
- 11:25
- 10:51
Sıradaki Haber
Mersin’de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz