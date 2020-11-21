İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, S.H'nin kullandığı servis minibüsünü Adana-Karataş kara yolunda durdurdu.

17 kişilik araçtan, tarladan dönen 41 tarım işçisi çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Ehliyetiz olduğu tespit edilen sürücü S.H'ye, "taşıma sınırı üzerinde yolcu almak", "belediyeden alınan izin ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "araçta teknik değişiklik yapmak"tan para cezası uygulandı. Araç da trafikten 60 gün men edildi.

41 kişiye 'koronavirüs' cezası

41 yolcuya da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

[Fotoğraf: İHA]

Polis kamerasına yansıyan görüntüde, daha çok yolcu taşıyabilmek için aracın koltuklarının söküldüğü yer alıyor.