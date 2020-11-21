17 kişilik minibüsten 41 tarım işçisi çıktı
Adana’da polis kontrol noktasında durdurulan 17 kişilik bir minibüsten toplam 41 kişi çıktı. Araç sürücüsünün ehliyeti de olmadığı tespit edilen minibüs, 60 gün süreyle trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, S.H'nin kullandığı servis minibüsünü Adana-Karataş kara yolunda durdurdu.
17 kişilik araçtan, tarladan dönen 41 tarım işçisi çıktı.
Ehliyetiz olduğu tespit edilen sürücü S.H'ye, "taşıma sınırı üzerinde yolcu almak", "belediyeden alınan izin ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "araçta teknik değişiklik yapmak"tan para cezası uygulandı. Araç da trafikten 60 gün men edildi.
41 kişiye 'koronavirüs' cezası
41 yolcuya da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.
Polis kamerasına yansıyan görüntüde, daha çok yolcu taşıyabilmek için aracın koltuklarının söküldüğü yer alıyor.
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