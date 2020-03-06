Karabük Beşbinevler Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan Numan K'ye ait arı kovanları, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yaklaşık 20 kovanda binlerce arının telef olduğu yangınla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.