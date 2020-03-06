Haber Giriş: Kaynak: AA
Karabük'te çıkan yangında binlerce arı telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te çıkan yangında, yaklaşık 20 kovandaki binlerce arı telef oldu.
Karabük Beşbinevler Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan Numan K'ye ait arı kovanları, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yaklaşık 20 kovanda binlerce arının telef olduğu yangınla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: arı kovanı yangınSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 16:54
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