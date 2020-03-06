Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kıran, Grandi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Moskova'daki görüşmesinden sonra İdlib ve çevresinde ateşkesin sağlandığını hatırlattı.

Aralık 2019'dan itibaren bölgede yaklaşık 2 milyon kişinin yerlerinden edildiğini, bu kişilerin yarısından fazlasının Türkiye sınırına geldiğini aktaran Kıran, Türkiye'nin bu yükü daha fazla kaldıramayacağını ve bu baskının Türkiye'deki sığınmacıların batı ve kuzey sınırlarına doğru hareketlenmesine neden olduğunu söyledi.

Kıran, Yunanistan sınırına doğru gelen bu kişilere, Yunan güçlerinin gaz bombası, plastik ve gerçek mermilerle müdahale ettiğini, bunun başta 1951 Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukuk ve yükümlülüklerle bağdaşmadığını vurguladı.

Kıran, görüşmede ayrıca, AB’nin sadece 142 bin göçmen için Yunanistan’a 2 milyar Avrodan fazla yardımda bulunduğunu, son gelişmeler üzerine de hemen 700 milyon Avroluk ek yardım paketi hayata geçirdiğini, ancak ülkemizde bulunan yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacı için ise söz verdiği 6 milyar Avronun yarısını bile vermediğini ifade etti.

2 Mart 2020 tarihli Yunanistan’ın sınırdaki mültecilere karşı uygulamalarını eleştiren ve Türkiye'ye desteğin artırılması gerektiğini vurgulayan BMMYK basın açıklaması için teşekkür eden Kıran, Yunan sınırındaki durumun vahametini sürdüğünü, Yunanistan’ın uluslararası hukuk ve insanlık dışı uygulamalarının devam ettiğini, BMMYK’ın Yunanistan’ı yakından izlemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Türkiye'yi farklı platformlarda her zaman desteklediğini, bu tutumunu sürdüreceğini vurgulayan Grandi ise Türkiye'ye göç konusundaki politikalarından dolayı teşekkür etti. Yunanistan sınırındaki durumu ve başta iltica taleplerinin askıya alınması ve tırmanan şiddet uygulamaları olmak üzere sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Grandi, mülteciler konusunda kapsamlı ve güçlü işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, uygulanabilir çözümler için her zaman işbirliğine hazır olduklarını ve ikili görüşmeleri sürdüreceklerini ifade etti.