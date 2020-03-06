Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin sözleşmeli personel alımı tamamlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memurunun görev yerleri belli oldu. Böylece bakanlıkta görev yapacak 5 bin sözleşmeli personelin atama işlemleri tamamlandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Büyük bir sorumluluk ve görev bilinciyle akciğerlerimize, süsümüze, gücümüze, geleceğe bıraktığımız nefeslerimize sahip çıkacağınıza inancım tamdır" sözleriyle butona bastı. Heyecanlı adayların gözleri ekrana kilitlendi.
Orman Genel Müdürlüğü tarihindeki en büyük personel alımı
1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memurunun görev yerleri belli oldu.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Orman Genel Müdürlüğünün tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir personel alımı yapıldı" dedi.
Atama töreninde duygulanan Bakan Pakdemirli, "Bu vatana, bu millete, bu bayrağa sahip çıkın" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 300 şoför ve 800 memurun atamaları ise daha önce gerçekleşmişti.
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