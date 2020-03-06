Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Büyük bir sorumluluk ve görev bilinciyle akciğerlerimize, süsümüze, gücümüze, geleceğe bıraktığımız nefeslerimize sahip çıkacağınıza inancım tamdır" sözleriyle butona bastı. Heyecanlı adayların gözleri ekrana kilitlendi.

[Fotoğraf: AA]

Orman Genel Müdürlüğü tarihindeki en büyük personel alımı

1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memurunun görev yerleri belli oldu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Orman Genel Müdürlüğünün tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir personel alımı yapıldı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Atama töreninde duygulanan Bakan Pakdemirli, "Bu vatana, bu millete, bu bayrağa sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 300 şoför ve 800 memurun atamaları ise daha önce gerçekleşmişti.