Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresun'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ev zarar gördü.
Giresun'un Eynesil ilçesi Belen Mahallesi'nde, Ali İbik'e ait iki katlı evde yangın çıktı.
Evden çıkan dumanları gören komşularının seslenerek ikazda bulunduğu İbik ve ailesi, dışarı çıkarak yangından yara almadan kurtuldu.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: yangın giresun haberleriSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 15:39
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