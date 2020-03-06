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Kırıkkale'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ahmet Arısoy idaresindeki 06 BCN 649 plakalı hafif ticari araç ile Ziya Kılıç'ın kullandığı 71 AAK 289 plakalı kamyon, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Keskin Yeni Sanayi kavşağında çarpıştı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Hacer Arısoy ve Fatih Ayan, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: kaza Kırıkkale trafik kazası kırıkkale haberleriSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 15:11
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