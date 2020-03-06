İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak isteyen Selahattin Ayhan, Mehmetçik için "Bahar Kalkanı" isimli şiir yazdı.

Devlet, bayrak ve askere olan aşkını şiire döken Ayhan, kaleme aldığı şiirin basılı olduğu pankart ile Türk bayrağını evinin balkonuna astı.

Şehitlerden kalan vatanı sonsuza kadar korumaya kararlı olduklarını ve bunun için yemin ettiklerini ifade eden Selahattin Ayhan, şöyle konuştu:

"Bahar Kalkanı Harekatı, gerekli ve bölgedeki emperyalist güçlerin oyunlarını bozmaya yönelik bir harekattır. 'Orada ne işimiz var' sorusunun, gereksiz, lüzumsuz ve bu harekatın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik söylemler olduğunu düşünüyorum. Ordumuzun arkasındayız, yanındayız ve bu desteğimizi sonsuza kadar sürdüreceğiz."