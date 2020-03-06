Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen günün büyük bölümünü okullarda geçiriyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, Koronavirüs tehlikesine karşı, okullarda eş zamanlı hijyen uygulamasına başladı.

Uygulama, el temasının olduğu tüm alanlarda yapılacak. Hijyen uygulaması, hafta sonları ve eğitim saatleri dışında yapılacak. Sıra, masa, tahta gibi sık kullanılan yüzeyler haftada en az bir kez dezenfekte edilecek.

81 ilde eş zamanlı başladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 81 il ile kurulan yazılı bilgilendirme ve uyarı koordinasyonuyla okullara el hijyeni, kapalı alanların sıkça havalandırılması, okullar, servisler ve kantinlerde hijyenin sağlanmasına yönelik önlemler konusunda bildirimler yapıldığı ifade edildi.

Solüsyonlar meslek liselerinden

Okulların hijyen solüsyonu ihtiyacını ise kimya teknolojileri alanında dezenfektan üretimi yapabilen mesleki ve teknik Anadolu liseleri karşılayacak.

Bakanlık,Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Konya, İçel, Kayseri, Malatya ve Hatay’da olmak üzere 8 ilde bulunan 26 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günlük ortalama 100 ton, zararlı virüsler karşısında en hızlı etkiyi gösteren hipoklorit dezenfektan üretme kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Buna göre, eğitim yapılmayan zamanlarda, sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, klozet, lavabo, kapı kolları ve tırabzanlar gibi sık kullanılan yüzeyler haftada en az bir kez okullara gönderilen solüsyonlar ile dezenfekte edilecek. Zemin yüzeylerinde dezenfektan ölçüsü farklı kullanılacak. Dezenfeksiyon sonrasında ve olabildiğince sıklıkla sınıflar, öğretmen odaları, idari odalar, tuvaletler, laboratuvar ve atölye gibi kapalı alanlar havalandırılarak eğitime hazır hale getirilecek."

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz. pic.twitter.com/4RcTgVlUWp — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 6, 2020

Selçuk şunları kaydetti:

"Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı okullarımızda eş zamanlı hijyen uygulaması başlattık. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütüyoruz. El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. Velilerimizden ricam konuya evde de değinmeleri ve çocuklarımızı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak tutmalarıdır. Okullarımızdaki hijyen solüsyonu ihtiyacını Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri karşılıyor. 8 ilde 26 meslek lisemizde öğrencilerimiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretim kapasitesiyle bu süreçte yanımızdalar. Şimdiden tüm ülke adına teşekkürler gençler."