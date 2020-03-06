Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da yaklaşık 3 ton kaçak alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da kaçak içki satışı ve imalatı yapanlara yönelik operasyonda, 2 ton 697 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçak içki satışı ve imalatı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, A.Ş. ve İ.D. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 ton 697 litre etil alkol, 1052 etil alkol etiketi, 39 bidon, 295 bidon kapağı ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: organize suçlar kaçak içki etil alkol aydı haberleriSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 16:57
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