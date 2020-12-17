Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 02:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta yoğun sis
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta akşam başlayan yoğun sis etkisini artırdı.
Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, gece itibariyle görüş mesafesini düşürdü.
Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Kahramanmaraş-Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahında seyreden sürücüleri olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle, gece vardiyasına çıkan servis sürücüleri ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Etiketler: Hava Durumu
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