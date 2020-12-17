Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 01:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Konya'da yolun karşısına geçerken panelvanın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde 25 yaşındaki Yusuf K'nin kullandığı panelvan minibüs, iş yerinden evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki Hacı Arıcı'ya çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Arıcı'nın cenazesi, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Yusuf K'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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