Altındağ ilçesinde Çamlıtepe Caddesi'nde uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, Dalin lakaplı İ.A. ile yanındaki Suriyeli A.A. ağır yaralandı.

Kaçan şüpheliler, yaralılardan İ.A'yı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bir noktaya bıraktı. Diğer yaralı A.A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüphelilerin Mamak’taki çatışmaya karıştıkları tespit edildi

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayda hayatını kaybeden Suriye uyruklu A.A. ile yaralanan İ.A.'nın 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı silahlı çatışmaya karıştıkları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.