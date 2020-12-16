Bursa'da gece ambulanslar art arda acil servise hasta taşıdı. Hastaneye götürülen 14 hastanın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi, 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zehirlenen hastalar, sahte içkiyi sokakta yasa dışı satış yapan kişilerden aldı. İçtikten kısa bir süre sonra da fenalaştılar. Hastaneye kaldırılan 14 kişiden 11'inin tedavisi sürüyor, 6'sı ise yoğun bakımda.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada sahte içkiyi İstanbul'dan getirip sattığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Şüphelilerin piyasaya sürdüğü 50 litre sahte içkiye de ulaşıldı.

Bursa'da bir evde 420 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ise, bir evin çatısına kurulan düzenekle sahte içki üretildiği tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda, 420 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yaşanan ölümlerle birlikte, son 3 ayda sahte içkiye bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye çıktı.

Emniyet birimleri özellikle yaklaşan yılbaşı nedeniyle sahte içki konusunda vatandaşları uyardı.