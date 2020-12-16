15 Aralık'ta Altındağ ilçesi Oruç Reis Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yapan emniyet birimleri, durdurdukları araçtaki 4 kişiye izin belgesi sordu.

Aracın sürücüsü N.E, "İzin belgemiz yok, kurallara uymuyoruz, sokağa çıkma yasağı bizi bağlamaz. Siz polisseniz biz de amiriz. Ben emniyet amiriyim, siz kim oluyorsunuz bana kimlik soruyorsunuz?" diyerek polise ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulundu.

Polisi tehdit etti

Polis ekiplerine FETÖ iltisakı nedeniyle görevinden ihraç edildiğini söyleyen N.E., "Bu devran dönecek, hesap vereceksiniz. Bizim başımıza gelen sizin de başınıza gelecek" ifadesini kullanarak tehditte bulundu ve polislerden birine de yumruk atarak yaraladı.

Bunun üzerine polis ekibi, alkollü olduğu belirlenen N.E.'ye alkollü araç kullanmaktan, N.E. ile birlikte araçta bulunan diğer şüphelilere de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

Zanlılardan birinin FETÖ iltisakı nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname ile komiser yardımcılığı görevinden ihraç edildiği, birinin ise askeri okuldan ilişiğinin kesildiği öğrenildi.