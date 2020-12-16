Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden yoğun kar uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istedi.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji
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