Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 21:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis'te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Bitlis'in Sarıkonak köyü kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda mayın ve roketatar mühimmatı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-07 Operasyonları kapsamında, Bitlis’in Sarıkonak köyü kırsalında, ağaç dibinde, üzeri yapraklarla örtülü tuzaklanmaya hazır roketatar mühimmatı, 1 anti personel mayını ve 2 dolu büyük tüp ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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