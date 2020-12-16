Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 21:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Güngören'de berber dükkanına silahlı saldırı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Güngören ilçesinde 2 kişi, husumetli oldukları Ali M.'yi berberde tıraş olduğu sırada silahla saldırarak, yaraladı.
Bağcılar Caddesi Maraşal Çakmak Mahallesi’nde, 2 kişi, husumetli oldukları Ali M.’nin tıraş olduğu berber dükkanını kurşun yağmuruna tuttu. Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.
Camdan içeri giren kurşunlar Ali M.'nin ayağına isabet etti. Yaralanan Ali M., vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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