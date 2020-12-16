Nişanlı çift, aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiyle telefonda konuşarak buluşmaya karar verdi. Otomobille buluşma noktasına gelen çift, buluşacakları kişinin yanında arkadaşlarını da görünce kaçmaya çalıştı. Husumetli oldukları kişi aracıyla, nişanlı çiftin içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek kaçmalarını engelledi.

Nişanlılar araçlarından inerek kaçmak isterken, husumetli oldukları kişi ile 3 arkadaşı tarafından darp edildi. Ellerindeki kurusıkı tabancayla havaya ateş ederek çifti tehdit eden 4 kişi, otomobil anahtarı ve içinde para bulunan çantayı alarak kaçtı.

Gaspa uğrayan nişanlılardan bilgi alan polis, gaspçıların yakalanması için çalışmalara başladı.