Büyük Bölcek Caddesi'nde bulunan bir GSM bayisine maskesiz girmek için ısrar eden Kenan Y., iş yeri sahibiyle tartıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kenan Y.'yi maske takması konusunda uyardı.

Uyarılara aldırmayan ve polislere güçlük çıkaran zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Kenan Y. hakkında maske takmadığı için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 900 lira, çevreyi rahatsız ettiği için de Kabahatler Kanununa göre 187 lira olmak üzere toplam bin 87 TL idari para cezası uygulandı.