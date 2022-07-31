Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 03:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 traktör ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
M.B. yönetimindeki otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Kabaağaç mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.
Bu sırada aynı istikamette seyreden B.K idaresindeki otomobil de traktör ile çarpıştı.
Otomobil sürücüleri ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumu iyi.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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