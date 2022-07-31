M.B. yönetimindeki otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Kabaağaç mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

Bu sırada aynı istikamette seyreden B.K idaresindeki otomobil de traktör ile çarpıştı.

Otomobil sürücüleri ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumu iyi.