Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 02:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saman yüklü traktör devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Karkucak Mahallesi'nde seyreden Mehmet Ş. kontrolündeki saman yüklü traktör, bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Sürücünün kız kardeşi olduğu belirlenen Ümmühan S., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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