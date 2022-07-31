Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 02:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Uşak’ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ankara istikametine giden Ö.Y. yönetimindeki otomobil, Belediye Camisi yakınlarında kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpma sonucu otomobilde sıkışan F.N.E., kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Ö.Y. ile ağır yaralanan F.N.E, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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