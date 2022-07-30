Çamlıkule Mahallesi 290/5 Sokak'ta M.Ö'nün kullandığı yolcu minibüsü ile B.S. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç sokakta bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan minibüs şoförünün basit yaralamadan aranması olduğu, kamyonet sürücüsünün ise 98 promil alkollü olduğu öğrenildi.