Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni sonrasında bir ailenin çay davetini kabul ederek evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından alandan ayrılırken, Nizamettin Yeşilyurt'un çay davetini geri çevirmedi.
Yeşilyurt ailesinin evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti.
Etiketler: Ordu Recep Tayyip Erdoğan
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