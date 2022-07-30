Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından alandan ayrılırken, Nizamettin Yeşilyurt'un çay davetini geri çevirmedi.

Yeşilyurt ailesinin evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti.