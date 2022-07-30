Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte kimlikle yakalanan terörist tutuklandı
Batman'da sahte kimlikle yakalanan terör örgütü YPG/PKK'lı kadın terörist tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'lı kadın teröristin Batman'da olduğunu tespit etti.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen kadın terörist Şanlıurfa'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: PKK/YPG
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