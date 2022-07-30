kolunu arı sokunca kontrolünü kaybettiği TIR’ı bariyerlere çarptı. Arpacı kazada yara almazken, aracın delinen yakıt deposundan yaklaşık 400 litre mazot yola aktı.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Gebze ilçesinden aldığı karton bardakları Amasya'ya götüren Ayhan Arpacı idaresindeki 05 KK 519 plakalı tıra giren arı, sürücü Ayhan Arpacı’nın kolunu soktu.

Arpacı'nın kontrolünü kaybettiği tır, bariyerlere çarptı. Kaza anında aracın yakıt deposu kopup delindi, yaklaşık 400 litre mazot yola aktı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri geldi. Karayolları ekipleri, mazot dökülen yola kum döktü. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kazadan yara almadan kurtulan Ayhan Arpacı, "Camdan arı girip kolumu soktu. Arıyı çıkarmaya çalışırken kontrolü kaybettim. Önce menfeze aracın ön alt tarafını çarptım. Daha sonra da aşağısı uçurum olduğu için toparlamaya çalışırken bariyerlere çarptım. Yakıt deposu kopup delinirken radyatör delindi" dedi.