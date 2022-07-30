Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 23:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da cemevlerine saldıran zanlı yakalandı
Ankara'da 3 cemevine saldırı gerçekleşti. Emniyet ekipleri cemevlerine saldıran kişiyi yakaladı.
Ankara'da A.O.K. isimli kişi Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama eylemi gerçekleştirdi.
Saldırgan daha sonra da Mamak'ta iki cemevine zarar verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Şüpheli Eskişehir'e giderken yakalandı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklama yaptı. "Bu provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır" dedi. Bakan Soylu cemevlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyet sorgusu sürüyor.
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