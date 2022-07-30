Ankara'da A.O.K. isimli kişi Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama eylemi gerçekleştirdi.

Saldırgan daha sonra da Mamak'ta iki cemevine zarar verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Şüpheli Eskişehir'e giderken yakalandı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklama yaptı. "Bu provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır" dedi. Bakan Soylu cemevlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyet sorgusu sürüyor.